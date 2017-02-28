В міськраді визначилися, скільки олександрійці можуть заплатити за озеленення міста

Управління житлово-комунального господарства (ЖКГ), архітектури та містобудування Олександрійської міської ради оголосило тендер на проведення робіт по озелененню міських територій та утриманню зелених насаджень. Про це свідчить інформація, розміщена на порталі електронної системі закупівель ProZorro.

Відповідно до документації, протягом року компанія-підрядчик має висадити 87 тис.саджанців квітів та до тисячі дерев. Традиційно, більшу частину площ планують віддати під чорнобривці, жоржини та петунії.

Початкова вартість робіт оцінена управлінням у 2 млн 225 тис. грн. Переможцем буде обрано компанію, що запропонує найбільш економічно вигідну пропозицію на тендері 10 березня. Олександрійці, що мають інтернет, зможуть спостерігати за конкурсом он-лайн.