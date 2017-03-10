В міськрайонному центрі зайнятості шукали начальника на міні-ярмарку вакансій

В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся постійно діючий міні-ярмарок вакансій. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомив провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями О. Дмитрієнко.

До уваги відвідувачів працівники відділу кадрів Кіровоградської Дирекції Українського Державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» пропонували вакансію начальника центру обслуговування споживачів №11 в м. Олександрії.

Представник роботодавця ознайомив присутніх з вимогами до працівника. Зокрема, це повна вища освіта за спеціальністю «оператор поштового зв’язку», або «облік і аудит», «фінанси», «економіка і підприємництво», «комерційна діяльність», «менеджмент», «управління персоналом». Серед обов’язків: забезпечення контролю за виконанням планових завдань працівниками поштового зв’язку, продаж послуг, організація виплати пенсій та соціальних допомог тощо.

Упродовж заходу відбулися співбесіди з безробітними громадянами, в результаті чого роботодавцем було визначено кандидатуру, яка отримала направлення на працевлаштування.