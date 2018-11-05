В музейному центрі Олександрії проведуть ремонтні роботи

В приміщені Олександрійського міського музейного центру ім.. Худякової А.Ф., що знаходиться на вулиці Перспективній №14 планують зробити ремонт. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Новини на Соборній.

В кінці жовтня управління культури та туризму Олександрійської міської ради уклали договір на проведення ремонтних робіт з підприємством «Гранд-буд». Вартість зазначених робіт становить 124294 гривень.