В найближчу добу прогнозують погану видимість на автошляхах Кіровоградщини

Служба автомобільних доріг області попереджає, що сьогодні вночі та завтра у першій половині дня на території Кіровоградської області синоптики прогнозують густий туман.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області у Facebook.

Відтак, видимість на дорогах буде обмежуватися 200-500 метрами, тому слід дотримуватись правил дорожньої безпеки, тримати дистанцію між транспортними засобами та користуватися протитуманними фарами для кращої видимості на автошляхах області.