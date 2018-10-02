В настільний теніс та більярд безкоштовно можна зіграти в Приютівській громаді

Вже понад місяць в сільському будинку культури у Войнівці Приютівської ОТГ місцеві мешканці та гості можуть спробувати свої сили у грі в настільний теніс та більярд. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Це стало можливим завдяки голові Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрію Коломійцеву. Адже на святкування Дня села Войнівка та Дня Незалежності очільник громади вручив подарункові сертифікати на спортивний інвентар. Який годом доставили до будинку культури та змонтували.

Усі місцеві жителі та гості мають змогу пограти в настільний теніс та помірятись силами у грі в більярд у сільському клубі, який працює кожного дня крім вихідних – суботи і неділі», – розповідає в.о. старости Войнівського старостиного округу Михайло Ручйов.