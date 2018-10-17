В наступному місяці на олександрійців чекають планові відключення електропостачання

Планові відключення електропостачання, які пов’язані із експлуатаційним обслуговуванням електричних мереж, торкнуться мешканців Олександрії вже в листопаді поточного року.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Олександрійські новини».

Відключення не повинні перевищувати 12 годин.

Графік планових відключень:

1 листопада

м. Олександрія: пров.Гороховатського 1-21, 2-10, вул.Софіївська 27-39, вул.Козацька 57-61, 58-76, вул.Дніпровська 1-29,2а-2б, вул.Братська 48-86,

с.Щасливе: вул.Польова, вул.Травнева, вул.Гагаріна,

2 листопада

м. Олександрія: Користівське шосе 2,2а, 4, пров.Степовий 4, 26, Кременчуцьке шосе 1,вул. Степова 1-1/8,

с.Лікарівка: вул.Степова,

с.Червона Кам’янка: вул.Паркова, пров.Парковий,

с.Головківка: вул.Центральна, вул.Коцюбинського,

5 листопада

м. Олександрія: Користівське шосе 2,2а, 4, пров.Степовий 4,26,Кременчуцьке шосе 1, вул. Степова 1-1/8,

с.Войнівка: вул.Щаслива, вул.Ломоносова, вул.Кошового, вул.Верхня,

с.Головківка: вул.Центральна, вул.Миру, вул.Набережна, вул.Соборна, вул.Затишна, вул.Дружби, вул.Суворова, вул.Партизанська, вул.Коцюбинського, вул.Сонячна, вул.Дружби, вул.1-го Травня, вул.Перемоги,

с.Квітневе: вул. Миру,

6 листопада

м. Олександрія: вул.Першотравнева 51, вул.Комунальна 5-33,2-8, вул.Братська 3-9, 2-6, пров. Апостолова 1-9,2-8,

с.Звенигородка: вул.Бр.Петриченків 29-69, 38-110, вул.Шевченка 33-65, 24-84, вул.Попова 45-63б, 34-44, вул.Шкільна 9,2-4, вул.Центральна 2а-20, вул.Перемоги 1-6, вул.Зоряна 12,

смт.Пантаївка: вул.Садова 1а-65,2-34, вул.Підлісна 1-31,2-30, вул.Польова 3-29,2-30, вул.Сонячна 1-27, пров.Степовий 4-8, вул.Новопразька 7,34-36,

смт.Олександрійське: вул.Чкалова 17-49, 2-32, вул.П.Кравченка 35-67, 36-84,

смт.Приютівка: пр.Дружби, вул.Кожедуба, вул.Чкалова, вул.Шкільна, пров.Гагаріна, вул.1-го Травня, вул.Вільна, вул.Зелена, вул.Гагаріна, пров.Вільний, пров.Титова,

с.Костянтинівка:вул.Братська,вул.Голуба,вул.Вишнева,вул.Центральна, вул.Садова, вул.Степова,

с.Попельнасте: вул.Л.Українки, вул.Таврійська, вул.Жовтоводська, вул.Шевченка, вул.Тиха, вул.Соборна,

7 листопада

м. Олександрія: вул.М.Бендерова 97-175, 88-108б, пров.Транспортний 29-51, 26-40, вул.Пан-таївська 1г-21, 6-38, вул.Зарічна 2-18, вул.Краснодонців 1-5, 2-4,

смт.Олександрійське: вул.Чкалова 17-49, 2-32, вул.П.Кравченка 35-67, 36-84,

с.Андріївка: вул.Степова,

с.Березівка: вул.Миру, вул.Ольховського, вул.Дружби, вул.Садова,

с.Войнівка: вул.Центральна, вул.Шевченка, вул.Миру, вул.Чалого, вул.Нижня Набережна,

с.Приютівка: вул.Інгулецька, вул.Заводська,

с.Щасливе: вул.Польова, вул.Травнева, вул.Гагаріна,

9 листопада

м.Олександрія: Користівське шосе 2,2а, 4, пров.Степовий 4,26,Кременчуцьке шосе 1, вул. Сте-пова 1-1/8, вул.М.Бендерова 97-175, 88-108б, пров.Транспортний 29-51, 26-40, вул. Пан-таївська 1г-21, 6-38, вул.Зарічна 2-18, вул.Краснодонців 1-5, 2-4,

с.Морозівка: вул.Попова,

с.Червона Кам’янка: вул.Шляхівська, вул.Паркова, пров.Парковий,

с.Головківка: вул.Центральна, вул.Коцюбинського,

12 листопада

м. Олександрія: вул.Діброви 39-41, 24-36, пр.Соборний 61,63,

смт.Олександрійське: вул.П.Кравченка 69,86-122, пров.Виноградний 19-39, 16-36, вул.Дружби 27-47, 32-58, пров.Будівельників 13-21, 14-20, вул.Курганна 17-25, 14-22, пров.Курганний 1-7, 2-10, вул.Червона 2-4, вул.Миру 80,

с.Пустельниково: вул.Польова, вул.Лісова, вул.Берегова,

смт.Приютівка: вул.Набережна, вул.Робоча, вул.Гоголя, вул.Гагаріна, вул.Затишна, вул.При-вокзальна, пров.Олександрійський,

с.Петрозагір’я: вул.Пушкіна,

с.Попельнасте: вул.Таврійська, вул.Шевченка,

13 листопада

с.Звенигородка: вул.Бр.Петриченків 1-69, 2-110, вул.Гагаріна 1а-5, 2-12, вул.Шевченка 1-65, 2-84, вул.Попова 1-63б, 2-44, вул.Шкільна 9,2-4, вул.Центральна 1-31,2а-40, вул. Перемоги 1-6, вул.Зоряна 12, вул.Садова 3-37, 2-116, вул.Сосновий Бір 12-24, вул.Берегова 1-51а, 2-30, вул.Інгулецька 3-45, 6-38,

смт.Олександрійське: вул.Кутузова 1б-43,2г-20, вул.Чкалова 1-15, вул.П.Кравченка 11-33, 69,30-34, 86-122,вул.Шевцової 32,вул.Клубна 1,вул.Миру 7а-9а,14-24,80, вул.Садова 11-21,34-50, пров.Мирний 1-11,2-12, вул. Горького 5-7, вул.Вишнева 1-5, 2-14, вул.Дружби 13-19, 18-20, вул. Промислова 1-37, пров.Промисловий 2-14, вул.Першотравнева 1-3,2-16, вул.Тудових Резервів 1-7, 2-4, вул.Чарівна 1а-5,2а-4, вул.8-го Березня 4,пров.Виноградний 19-39, 16-36, вул.Дружби 27-47, 32-58, пров.Будівельників 13-21, 14-20, вул.Курганна 17-25, 14-22, пров.Курганний 1-7, 2-10, вул.Червона 2-4,

с.Катеринівка: вул.Прохолодна,

с.Костянтинівка:вул.Братська,вул.Голуба,вул.Вишнева,вул.Центральна, вул.Садова, вул.Степова,

с.Червона Кам’янка: вул.Паркова, пров.Парковий,

14 листопада

м. Олександрія: вул.Перспективна 30-44а, вул.Ярмаркова 59-67, 54-62, вул.Софіївська 43-55, 36-62, вул.Г.Сокальського 93-109, 74-80, вул.Артилеристів 18-36, 21-41, вул.Л.Українки 4, 5-5а, пров.Гороховатського 1-21, 2-10, вул.Софіївська 27-39, вул.Козацька 57-61, 58-76, вул. Дніпровська 1-29,2а-2б, вул.Братська 48-86,вул.Лісна 2-20, пров.Сухіна 3-11,10-14, вул.Рєпіна 15-25, 20-30, вул.Говорова 25-39, 26-48, пров.Вавілова 1-9, 4-16, пр.Будівельників 17-21, 18-20, пров.Пирогова 3-17, 4-6, вул.Миру 11-63, 12-28, вул.Звєрєва 13,8-10, вул.Нагірна 22-38,

с.Ясинуватка: вул.Малинова,

с.Березівка: вул.Миру, вул.Дружби, вул.Садова, вул.Ольховського,

с.Войнівка: вул.Центральна, вул.Шевченка, вул.Миру, вул.Чалого, вул.Нижня Набережна,

с.Приютівка: вул.Інгулецька, вул.Заводська,

с.Попельнасте: вул.Л.Українки, вул.Таврійська, вул.Жовтоводська, вул.Шевченка, вул.Тиха, вул. Соборна,

с.Головківка: вул.Центральна, вул.Коцюбинського.

15 листопада:

м. Олександрія: вул.Хасанська 23-39, 36-58,82, вул.Гоголя 1-45,4-44, вул.Культурна 59-133,62-122, пров.Мусорського 1-19, 2-12, вул.Кременчуцька 155-219, 192-286, вул.Світловодська 21-79, 16-80, вул.Полтавська 25-83а, 22-80, вул.Шкільна 1-13, 4-10, вул.Матросова 1-5, 2-8, пров.Ю.Корлюка 1-5, 2-4, вул.М.Бендерова 97-279, 88-108б вул.Надії 11-17, 16-58, вул.Зарічна 22,26, пров. Транс-портний 29-51, 26-40, вул.Пантаївська 1г-21, 6-38, вул.Зарічна 2-18, вул.Краснодонців 1-5,2-4,

смт.Олександрійське: вул.П.Кравченка 69,86-122, пров.Виноградний 19-39, 16-36, вул.Дружби 27-47, 32-58, пров.Будівельників 13-21, 14-20, вул.Курганна 17-25, 14-22, пров.Курганний 1-7, 2-10, вул.Червона 2-4, вул.Миру 80,

смт.Пантаївка: вул.Першотравнева 1-19, вул.Л.Українки 1-25,2-26, вул.Ломоносова 1а-37,2-36, вул.Молодіжна 1а-39,2а-30, вул.Б.Хмельницького 3-51,2-52, вул.Магістральна 51-59, пров. Шевченка 1-33,2-18, вул.Шевченка 3-27, 2-28,

с.Костянтинівка:вул.Братська,вул.Голуба,вул.Вишнева,вул.Центральна, вул.Садова, вул.Степова,

с.Щасливе: вул.Польова, вул.Травнева, вул.Гагаріна,

с.Олександрівка: вул.Вишнева, вул.Зелена, вул.Паркова, вул.Центральна, вул.Гагаріна, вул.Садова,

с.Запоріжжя: вул.Лісова, вул.Грушевського, вул.П.Сагайдачного,

с.Новоулянівка(Володимиро-Улянівка): вул.Вишнева, вул.Центральна,

с.Недогарки: вул.Степова, вул.Центральна, вул.Шевченка,

с.Глибоке: вул.Баранова,

с.Мар’ївка: вул.Кошового, вул.Нагірна, вул.Лісова,

с.Вільний Посад: вул.Мочалова

с.Трудівка: вул.Берегова, вул.Кошового,

с.Дівоче Поле: вул.Підгірна, вул.Зелена, вул.Гагаріна, вул.Чкалова, вул.Шевченка, вул.Молодіжна,

с.Ново-Золотарівка: вул.Вишнева,

с.Петрозагір’я: вул.Макаренка, вул.Вишнева, вул.Козацька, вул.Пушкіна

16 листопада

с.Звенигородка: вул.Бр.Петриченків 29-69, 38-110, вул.Шевченка 33-65, 24-84, вул.Попова 45-63б, 34-44, вул.Шкільна 9,2-4, вул.Центральна 2а-20, вул.Перемоги 1-6, вул.Зоряна 12,

с.Марто-Іванівка: вул.Першотравнева 1-29,2а-22, вул.Тиха 21-37,24-40, вул.Самофалова 7-51,4-20, вул.Гороновича 23-43,24-56, вул.Конєва 11-21,

смт.Олександрійське: вул.П.Кравченка 69,86-122, пров.Виноградний 19-39, 16-36, вул.Дружби 27-47, 32-58, пров.Будівельників 13-21, 14-20, вул.Курганна 17-25, 14-22, пров.Курганний 1-7, 2-10, вул.Червона 2-4, вул.Миру 80,

с.Морозівка: вул.Попова,

с.Червона Кам’янка: вул.Паркова, пров.Парковий,

с.Олександрівка: вул.Вишнева, вул.Центральна,

с.Соніно: вул.Весела, вул.Пайова,

с.Куколівка: вул.Центральна, вул.Берегова, вул.Квітнева, вул.Вишнева, вул.Степова, вул.Київська, вул. Щастя, вул.Молодіжна, вул.Крилова, вул.Миру,

с.Солов’ївка: вул.Квітнева, вул.Шевченка, вул.Першотравнева.