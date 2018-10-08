Олександрійські військові- пенсіонери з наступного року отримають підвищення пенсії

В наступному році Уряд буде продовжувати підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

З 1 січня 2019 року військові пенсії зростуть в середньому ще на 738 гривень. З початку теперішнього року виплачено 50% суми підвищення пенсії, на протязі наступного року буде виплачуватися 75% від суми підвищення, з 1 січня 2020 року – 100% різниці.

У 2018 році середній розмір підвищення становить 1476 грн, у 2019 році – складе 738 грн.

Перерахунок військових пенсій відбувається з урахуванням трьох складових: окладів за посадою та військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років. А для працівників міліції при перерахунку буде враховуватися грошове забезпечення для посад поліцейських за січень 2016 року.