В навчальних закладах Олександрії продовжують встановлювати камери відеоспостереження

Керівництво міста днями організувало встановлення камер відеоспостереження у ЗНЗ І-ІІІ ступенів №15. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Завдяки наявності відеокамер відеонагляд за тим, що відбувається в навчальному закладі можна спостерігати в середині приміщення школи та по периметру її подвір’я. Всі камери підключені до єдиного монітора.

З початку року за кошти міського бюджету в школах Олександрії встановлено 48 камер. Ними також були оснащені НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа та ОНВК ЗНЗ І-ІІІ ступенів №17 – ліцей.

З часом і в інших школах міста планується встановлення відеоспостереження, що дасть смогу підвищити рівень безпеки учнів.