Учора, 16 лютого, о 21.13 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селищі Нова Прага Олександрійського району за адресою вулиця Пушкіна, 89 горить житловий будинок. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на місцевий загін Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Негайно на місце події було відправлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу: МПК «Нова Прага» та рятувальники 8 ДПРЧ 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії.

При проведенні розвідки ланкою ГДЗС було виявлено на підлозі біля вхідних дверей тіло чоловіка 1970 року народження. Причина смерті наразі встановлюється.

Силами вогнеборців о 23.15 пожежа була повністю ліквідована.

Вогнем знищено крісло-диван, вхідні двері, три віконні рами, перекриття та дах на площі 8 кв.м., старі домашні речі на площі 5 кв.м., підлога на площі 8 кв.м. Також було пошкоджено 4 віконні рами, покрівля на площі 5 м. кв., обгоріли стіни.

Причину пожежі наразі ще встановлюють фахівці.