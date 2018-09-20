В Новій Празі реконструюють систему вуличного освітлення та відремонтують дитячий садок

Угоди на здійснення робіт з реконструкції вуличного освітлення підписали 18 вересня з ФОП Колеснік Євген Миколайович. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Вартість робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення по вулицях Миру та Радісній від КТП-290 обійдеться в 188 тисяч гривень. Натомість, реконструкція освітлення по вулицях Миру та Срібний Яр від КТП-383 обійдеться бюджету селища дорожче – 199 тисяч гривень.

Роботи мають бути виконані до 31 жовтня поточного року.

Крім освітлення селища з бюджету виділили кошти і на поточний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу «Журавлик», який обійдеться 126 тисяч гривень та має бути виконаний теж до 31 жовтня. Роботи виконуватиму ФОП Кузьменко Юрій Валентинович.

Замовником робіт виступає Новопразька селищна рада.