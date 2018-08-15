В Новій Празі ремонтуватимуть асфальтне покриття на дорогах селища

Вчора, 14 серпня, було укладено договори між Новопразькою селищною радою однойменної об’єднаної територіальної громади та приватним підприємством «ПРОМБУДСЕРВАЛЬЯНС» на ремонт дорожнього покриття на вулицях Тихомирова та Соборна. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Згідно з договором підприємство має до 1 жовтня 2018 року завершити поточні ремонти на вказаних вулицях населеного пункту.

Замовником робіт виступає Новопразька селищна рада. Вартість робіт по кожному з «об’єктів» становить до 200 тисяч гривень.