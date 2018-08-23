В Новій Празі святкують День Державного Прапора України

Сьогодні, 23 серпня, в Україні відзначають державне свято, присвячене одному з її державних символів — Прапору України.

Не залишились осторонь відзначення в Новопразькій об’єднаній територіальній громаді. Так, в Новій Празі, центральній садибі ОТГ, як вже повідомляв Голос Громади, відбувся флеш-моб – діти взявши в руки прапорці жовтого та синього кольорів стали у формі прямокутника «створили» прапор України.

Далі ж на присутніх чекала конкурсно-розважальна програма за участі хореографічного ансамблю «Невгамовні» та аніматорів студії «Смайл». Крім цього, біля сцени, на якій виступають юні танцюристи встановлені батути та надувна гірка.

Наразі святкування продовжується і далі на присутніх очікує фейс-арт.