В Новій Празі та смт. Олександрійське гасили пожежі

Минулої доби в Олександрії та Олександрійському районі рятувальники гасили пожежі. Так, о 16:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Чарівна смт Олександрійське. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Було встановлено, що горить покрівля надвірної споруди, яку лише о 20:46 стало можливим ліквідувати.

В Новій Празі Олександрійського району того ж дня горіла покрівля приватного будинку. Так, о 21:11 виникла пожежа 10 м2 речей домашнього вжитку та 84 м2 покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу було ліквідовано о 22:43.

Наразі встановлюються причини пожежі. Відомо, що травмованих та загиблих немає.