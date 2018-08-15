В Новій Празі циркові тварини більше тижня виживають під пекучим сонцем

Повідомлення про те, що на території Новопразького навчально – виховного об’єднання перебувають тварини цирку, який нещодавно виступав в Новій Празі, опублікувала на своїй сторінці у Facebook місцева жителька Ксенія Сідельник.

В прикріплених до публікації фотографіях можна розгледіти хряка та козу. Чому вони там перебувають невідомо, адже значна частина циркового обладнання і майна була вивезена з території невдовзі після завершення виступів. Проте й досі циркова трупа не забрала тварин, хоча їх і годують, але в той же час, “цирковим акторам” доводиться в світлу пору доби знаходиться під пекучим сонцем.

На жаль кореспондентам Голос Громади не вдалося зв’язатися з представниками цирку та якщо вони нададуть коментар щодо ситуації, він буде опублікований нище.

Нагадаємо, що цирк «Скай» виступав в Новій Празі 4 та 5 серпня. Після останньої вистави, через негоду на купол цирку впало дерево, можливо, що це й стало причиною такої довготривалої затримки циркових тварин в селищі.