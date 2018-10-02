В Новій Празі відбудуться Плотнірівські читання

Завтра, в Новій Празі відбудуться читання приурочені до 100-річчя місцевого краєзнавця Федора Плотніра. В програмі заходу: о 13:00 – візит на могилу видатного земляка, а о 14:00 в Будинку дитячої та юнацької творчості розпочнуться безпосередньо читання.

Учасники заходу поділяться спогадами про життя та творчість Федора Миколайовича Плотніра, місцеві бібліотекарі представлять виставку книг, що були написані їх земляком. Крім цього, присутнім приставлять виставку світлин на яких «в кадрі закарбувався» їх видатний односелець.

Довідково: Федір Плотнір народився 3 жовтня 1918 року в Новій Празі, тоді село відносилось до Олександрійський повіту Херсонської губернії.

За своє життя створив унікальну приватну бібліотеку, постійно досліджував та вивчав історію рідного краю. Серед його краєзнавчих відкриттів — встановлення місцезнаходження села Припутнів, де проживав і помер козак Харківського полку, філософ, поет, автор пісні «Їхав козак за Дунай» — Семен Климовський.

Зазначимо, що Федір Плотнір є автором книг «Петриківські бувальщини» (2000), «Новопразький літопис» (2002), «Наші земляки» (2004).

Помер, видатний житель Нової Праги, лауреат обласної краєзнавчої премії ім. В. Ястребова, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, 24 вересня 2011 року в своєму рідному селищі – Новій Празі.