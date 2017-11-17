Сьогодні, 17 листопада, в смт. Нова Прага справжнє свято, адже після тривалих ремонтних робіт, було відкрито відремонтовану амбулаторію.

На урочисте відкриття відремонтованої амбулаторії завітало чимало поважних гостей, серед яких голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко, очільник Олександрійського району Богдан Куруп, голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, головний лікар Олександрійської ЦРЛ Валентина Гарагуля, селищний голова Ольга Горбенко, депутати районної та селищної ради, а також місцеві мешканці.

Сергій Кузьменко привітав жителів селища з такою важливою для громади подією, як відкриття нової амбулаторії та побажав бути здоровими та відвідувати лікарню лише у випадку проведення щеплень або на профогляд. Окрім цього Сергій Анатолійович розповів про вже проведені роботи в інших медичних закладах області: “Ми велику роботу зробили в обласній лікарні, відремонтувавши поліклініку, створивши до цього гарний перинатальний центр, сьогодні й інші приміщення ремонтуються, з’являється сучасна станція переливання крові. В нас є госпіталь для учасників та ветеранів війни. В місті Кропивницькому також з’явився новий пологовий будинок, нове відділення для гемодіалізу. Безумовно мені дуже приємно і я дуже гордий, що саме в нашій області відтепер є одна з найкращих дитячих лікарень…”.

Окрім цього очільник області привітав громаду з відповідальним рішенням щодо бажання створення Новопразької ОТГ.

Зазначимо, що на капітальний ремонт Новопразької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Олександрійського району Кіровоградської області було витрачено близько 2,5 млн грн. Як зазначив завідувач медичного закладу Михайло Цвігун – в найближчих планах проведення ремонтування терапевтичного відділення.