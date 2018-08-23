В Новій Празі відремонтують покрівлю та замінять вікна у відділенні терапії місцевої амбулаторії

Відповідний договір уклали вчора, 22 серпня, ПП «Роспринт» та Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Згідно з умовами договору переможець має до кінця 2018 року провести капітальний ремонт покрівлі та замінити вікна в будівлі терапії Новопразької амбулаторії загальної практики сімейної медицини за що отримає 716 848 гривень.

Замовником робіт виступає комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області».

Зазначимо, амбулаторії входять до складу Центру медико-санітарної допомоги Олександрійського району.

Додамо, що в червні почалася зміна статусу Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району на некомерційне підприємство, а вже в серпні «нова установа» зареєструвалась в Національній службі здоров’я України.