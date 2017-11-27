Учора, 26 листопада, в селищі Нова Прага були встановлені перші чотири світлодіодні ліхтарі. Освітлення облаштували на вулицях Центральній та Миру.

Про це на сторінці “Нова Прага – Online”у фейсбук повідомив заступник селищного голови Микола Бугайов.

“Депутатським корпусом селищної ради прийнято рішення про встановлення автономних LED світильників, що працюють на сонячних батареях, біля двох неосвітлених мостів вздовж дороги територіального значення Т-12-05. Результатом використання економних світильників, що працюють на альтернативних джерелах енергії, стане не лише зниження споживання електроенергії в мережі зовнішнього освітлення селища, а й створення більш комфортних умов для новопразьців” – йдеться у повідомленні М.Бугайова.

Як зазначає Микола Бугайов торги пройшли з використанням системи ProZorro. Переможцем аукціону визнано ФОП “ШЕВЧЕНКО АНТОН АНАТОЛІЙОВИЧ” з м. Запоріжжя, з ціною у 63 тисяч гривень.