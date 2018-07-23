В Новопразькій громаді обрали секретаря

Сьогодні, 23 липня, на сесії Новопразької селищної ради депутати більшістю голосів під час таємного голосування обрали Василя Гейка секретарем. Відповідну інформацію підтвердив кореспондентам Голосу Громади Новопразький селищний голова Богдан Куруп.

Василь Гейко, обраний до селищної ради від 13 одномандатного виборчого округу від Олександрійської районної організації партії «Самопоміч».

Зазначимо, що під час першої сесії Новопразької селищної ради кандидатура Василя Анатолійовича не набрала достатньої кількості голосів. Проте, за інформацією Голосу Громади, наразі, депутати дійшли компромісу та більшістю голосів підтримали кандидатуру Гейка на посаду секретаря ради.