В Новопразькій громаді продовжуються ремонти асфальтного покриття вулиць

В Новопразькій обєднаній територіальній громаді продовжуються ремонти асфальтного покриття вулиць. Зокрема, вчора, 11 вересня, було підписано договір з ПП «ПРОМБУДСЕРВІСАЛЬЯНС» на поточний ремонт вулиці Горького в селищі Нова Прага. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Вартість поточного ремонту асфальтного покриття по вулиці Горького становить 197 тисяч гривень. Замовником робіт виступає Новопразька селищна рада.

Роботи мають бути виконані до 10 жовтня.