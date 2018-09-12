В Новопразькій громаді продовжуються ремонти асфальтного покриття вулиць

В Новопразькій обєднаній територіальній громаді продовжуються ремонти асфальтного покриття вулиць. Зокрема, вчора, 11 вересня, було підписано договір з ПП «ПРОМБУДСЕРВІСАЛЬЯНС» на поточний ремонт вулиці Горького в селищі Нова Прага. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.
Вартість поточного ремонту асфальтного покриття по вулиці Горького становить 197 тисяч гривень. Замовником робіт виступає Новопразька селищна рада.
Читайте також: На уроки у власний клас: першачки Протопопівської школи наступного тижня зможуть займатися у новій класній кімнаті (ФОТО)
Роботи мають бути виконані до 10 жовтня.