В Новопразькій ОТГ продовжують ремонтувати дороги

Голос Громади вже повідомляв про ремонти асфальтного покриття по вулицях Центральна та Тихомирова в Новій Празі, центрі однойменної об’єднаної територіальної громади.

Наразі, «дійшла черга» до ремонта асфальту на інших вулицях населеного пункту, зокрема Соборної та 1-го Травня. Відповідні договори були нещодавно укладені Новопразькою селищною радою та приватним підприємством «Промбудсерівальянс».

Підприємство, до 1 жовтня, має виконати поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул.1-го Травня за що отримає 140 тисяч гривень та по вулиці Соборній, за що отримає 190 тисяч гривень.

Замовником робіт виступає Новопразька селищна рада.