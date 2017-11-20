В Новопразькому НВО планують відкрити дві дошкільні групи

На реконструкцію Новопразького НВО з Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів заплановано витратити 13 млн. грн. З початком будівельних робіт, у рамках робочої поїздки до Олександрійського району, ознайомився голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко минулої п’ятниці, 17 листопада.

До кінця поточного року в навчальному закладі планується повністю замінити підлогу, систему водовідведення та освітлення, утеплити фасад школи та замінити вікна і двері. На сьогодні в НВО вже замінено систему опалення та ремонтується дах.

Зважаючи на проблему нестачі вільних місць в дитячих садочках селища, планується створити дві дошкільні групи, що діятимуть на базі НВО. Проект реконструкції наразі вже погоджений.