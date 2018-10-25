В обласному центрі для дітей з обмеженими фізичними можливостями проходить вернісаж талантів «Барви життя»

В обласній бібліотеці імені Т.Г.Шевченка м. Кропивницького для дітей з обмеженими фізичними можливостями відбувся відбірковий регіональний етап Всеукраїнського фестивалю творчості.

Юні таланти демонстрували свої вміння та майстерність у вокалі, хореографії, музичному та розмовному жанрах та представляли роботи з декоративно-ужиткового й образотворчого мистецтва.

У фестивалі взяли участь понад 30 дітей з вадами, які прибули з різних міст та районів області. Всіх відзначили дипломами та подарунками.