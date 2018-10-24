В обласному центрі відкрили виставку із військових атрибутів

Днями в Кропивницькому свої двері для відвідувачів вже в 35-те відкрила виставка експозицій робіт Всеукраїнського культурно-мистецького проекту «Військово-польовий АРТ», яка подорожує містами України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Ініціатором виставки виступає учасник бойових дій на Сході, сержант полку поліції особливого призначення «Київ» Павло Ротарь.

Серед експонатів культурно-мистецького проекту представлені атрибути війни – ящики від боєприпасів, гільз, камуфльованої тканини, тубусів від гранатометів, касок, маскувальної сітки, які оригінально змінили свій зовнішній вигляд і стали витворами мистецтва.

За три роки існування проект об’єднав понад 200 митців з різних куточків України, з яких 7 осіб представляють Кіровоградщину.

Виставка презентувала 300 експонатів виконаних в різних техніках: декоративний розпис, лозоплетіння, різьба по дереву, кераміка, вишивка, ткацтво, печворк, соломо плетіння.

Під час офіційного відкриття голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко привітав учасників проекту і відвідувачів музею. Підкреслив важливість таких заходів, які згуртовують наш народ, націю та державу в цілому.

Павло Ротар провів екскурсію для всіх присутніх з детальними розповідями та історією створення кожного експонату.

Виставка працюватиме до 15 листопада.