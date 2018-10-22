В області існує необхідність з проведення профілактики, протидії та виявлення ВІЛ/СНІДу

Це питання розглядалося під час засідання облради, яку провів заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Під час засідання присутні були ознайомлені з епідеміологічною ситуацією в Кіровоградській області в І півріччі 2018 року.

Завідувач Відділу моніторингу й оцінки КЗ «Кіровоградський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Ірина Бабій наголосила, що ситуація в області із захворюванням напружена, але не контрольована. З кожним кором зростає кількість нових інфікованих, а смертність, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросла на 35,6%.

Найвищий рівень інфекції зареєстровано в містах Олександрія та Кропивницьк, у Долинському, Добровеличківському, Петрівському та Устинівському районах, найнижчий у Новоархангельському, Онуфріївському, Благовіщенському, Знам’янському, Вільшанському і Маловисківському районах. При цьому Ірина Бабій зауважила, що низькі показники переважно свідчать не про незначний рівень інфікування ВІЛ, а про недостатню роботу з виявлення інфекції.

Доповідач зазначила, що виявлення інфікованих відбувається переважно в медичних закладах під час проведення швидких тестів або обстеження вагітних, тому потрібно працювати в даному напрямку та здійснювати необхідні роботи по виявленню та профілактиці захворювання на ранньому етапі.

Слідуючи з цього, голова облдержадміністрації дав доручення профільному департаменту ОДА розробити необхідний алгоритм дій і заходів з попередження та виявлення хвороби в медичних закладах області.