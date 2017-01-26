Станом на 01 січня 2017 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,5 тис. од.

Як повідомила кореспондентам Голосу Громади провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості Наталя Костецька, у середньому на одну вакансію претендувало 11 осіб, у тому числі серед професіоналів – 5 осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 3 особи, серед фахівців – 8 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 19 осіб, серед технічних службовців – 14 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 14 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 20 осіб, а також серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 36 осіб.

Станом на 01 січня поточного року 12,8 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, збільшився з 11,1% (за 9 місяців 2015 року) до 12,5% (9 місяців 2016 року) економічно активного населення.

За сприяння служби зайнятості у минулому році міськрайонними та районними центрами зайнятості працевлаштовано 16,3 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 32,0% (в середньому по Україні – 32,2%).