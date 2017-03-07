Вчора, 6 березня 2017 року про підсумки роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області із розгляду звернень громадян за минулий рік прозвітував на щотижневій апаратній нараді голови ОДА начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату ОДА Сергій Олексієнко, повідомляє прес-служба адміністрації.

За словами посадовця, за 2016 рік до обласної, районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування надійшло майже 84,5 тисяч звернень, що на 36,5 тисяч більше, порівняно з 2015 роком. Збільшення пов’язане насамперед з тим, що було розширено можливості громадянам звертатися до органів влади – шляхом здійснення телефонного дзвінка та надсилання електронного звернення.

Аналізуючи надходження звернень за територіальною ознакою, начальник відділу роботи із зверненнями громадян поінформував, що минулого року найбільше надійшло з міст Кропивницького (595), Олександрії (199), а також з Голованівського (93), Кіровоградського (80), Долинського (70), Маловисківського (64) та Кмпаніївського (61) районів. Найменше – з Вільшанського (5) та Устинівського (12) районів.

В усіх зверненнях громадян було порушено 2370 питань. Найбільш актуальні питання комунального господарства (16%), соціального захисту населення (15,3 %), аграрної політики і земельних відносин (11,7%), охорони здоров’я (8,3%), освіти і науки (6,7%). Порівняно з минулим роком, відбулося збільшення питань комунального господарства, а кількість питань соціального захисту зменшилась. Суттєво зменшилась і кількість звернень з аграрної тематики та земельних відносин, що пов’язано із позитивним вирішенням питань виділення земельних ділянок членам сімей військовослужбовців, які загинули на Сході, та учасникам АТО.