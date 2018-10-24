В області проходять командно-штабні навчання із територіальної оборони

Вчора розпочалися командно-штабні навчання з територіальної оборони, які триватимуть три дні. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Голова ОДА Сергій Кузьменко на початку завдань довів про порядок організацій виконання завдань територіальної оборони. Наголосив на важливості злагодженої взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військового управляння, правоохоронних органів, що є метою та основною частиною проведення навчань.

Генерал-майор, заступник командира оперативного командування «Південь» Броніслав Жуковський відзначив, що у цьому році в області проведено збори з підрозділами ТРО та запроваджено на безоплатній основі проведення занять із військовозобов’язаними.