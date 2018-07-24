В області триває місячник по знищенню вогнищ американського білого метелика, амброзії полинолистої та повитиці польової

Дане розпорядження було видано головою обласної державної адміністрації ще 18 липня. Місячник триватиме з 23 липня по 23 серпня.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держспоживслужби в Кіровоградській області.

І вже протягом першого тижня місячника повинні будуть проводитися організовані райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування роз’яснювальні семінари-навчання для сільських голів, начальників житлово-експлуатаційних об’єднань, голів квартальних комітетів, землевласників та землекористувачів з питань здійснення боротьби зі шкідливими організмами за участю спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, а також розпочаті заходи безпосередньо спрямовані на знищення самих шкідників та шкідливих рослин.