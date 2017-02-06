4 лютого в Долинському районі лісниками було знайдено труп дикого кабана. Завдяки оперативності працівників Управління держaвнoї ліcoвoї oхoрoни тіло тварини швидко доправили на експертизу і вже на ранок 6 лютого стало відомо, що ДНК тварини вірусу африканської чуми не містять.

Але, як повідомляє прес-служба OУЛМГ Кіровоградської області, в селі Грузьке в приватній садибі все ж були знайдені заражені особини.

Лісова охорона спільно з користувачами мисливських угідь, як і в попередні роки, продовжуватиме вести необхідні спостереження за клінічним станом диких свиней.

За дорученням Держлісагентства України та обласної державної адміністрації Кіровоградським обласним управлінням лісового та мисливського господарства постійно здійснюються заходи щодо запобігання занесення збудника африканської чуми свиней у мисливські угіддя області. Щоденна робота по спостереженню за дикими кабанами ведеться 200 єгерями користувачів мисливських угідь.

За результатами проведених у 2016 році 8680 спостережень за клінічним станом диких кабанів в одному випадку було виявлено п’ять трупів диких кабанів. Це сталося на території мисливських угідь Деріївського мисливсько-рибальського господарства Українського товариства мисливців та рибалок. Захворювання на африканську чуму в даному випадку було підтверджено. Лісова охорона спільно з єгерською службою, зі свого боку, вживають необхідних заходів, щоб запобігти поширенню збудника цієї небезпечної хвороби.