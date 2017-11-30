В ОДА обговорили положення нового закону “Про оцінку впливу на довкілля”

Нараду під керівництвом заступника голови Кіровоградської ОДА з приводу новацій закону України “Про оцінку впливу на довкілля” провели сьогодні, 30 листопада, в Кіровоградській ОДА.

Участь в нараді взяли керівники та представники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в області.

“Реалізація норм Закону забезпечить впровадження належної процедури оцінки впливу на довкілля та сприятиме прийняттю обґрунтованих рішень щодо планованої небезпечної діяльності, врахуванню інтересів заінтересованої громадськості, гарантуванню права на безпечне довкілля та здійсненню належної оцінки ризиків для інвестицій тощо” – повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

За підсумками обговорення Андрій Коломійцев дав доручення учасникам наради щодо подачі департаментові екології Кіровоградської ОДА переліку проектів, виконання яких підпадає під дію зазначеного закону.