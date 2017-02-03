В Кіровоградській ОДА розглянули стан впровадження в області реформи децентралізації надання адміністративних послуг. Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

Нараду провів заступник голови ОДА Андрій Коломійцев. Під час свого виступу посадовець наголосив на важливості реформи системи надання адміністративних послуг, адже з моменту її запровадження в області було здійснено комплекс важливих заходів, які в цілому дали позитивний результат – делегування повноважень з надання адмінпослуг на місця дозволило максимально спростити їх отримання. Крім цього, в рамках реформи місцеві бюджети отримують від діяльності ЦНАПів додатковий фінансовий ресурс, який лише у минулому році склав 23 мільйони гривень.

За словами Коломійцева, у 2017 році буде продовжено практику децентралізації адміністративних послуг, також звертатиметься увага і на їх якість та розширення мережі. Наразі серед пріоритетних завдань реформування системи адмінпослуг у 2017 році є створення можливості передачі ЦНАПам повноважень з надання таких адмінпослуг, як видача паспорта громадянина України, посвідчення водія на правах користування транспортними засобами, державна реєстрація транспортних засобів, актів цивільного стану тощо. У рамках децентралізації також передбачено формування мережі Центрів надання адміністративних послуг об’єднаних територіальних громад та започаткування надання адмінпослуг в електронній формі.