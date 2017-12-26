В одній з квартир в Олександрії загорівся матрац

Вчора, 25 грудня, рятувальники гасили пожежу в одній із квартир багатоповерхівки.

Подія трапилася по проспекту Соборному. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

На місці події було з’ясовано, що виникла пожежа матрацу в одній із квартир на 1-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Повідомлення про пожежу надійшло о 20:49, а вже о 21:10 рятувальниками 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії пожежу було ліквідовано.