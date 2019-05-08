Хочемо розповісти вам про ініціативних мешканців села Червона Кам`янка Олександрійського району, які з власного бажання та власноруч облаштовують місця перебування й відпочинку односельців.

Таку корисну ідею висунула Молодіжна ініціативна група на чолі з Сергієм Гулидою, з яким і поспілкувалися кореспонденти «Голосу Громади».

Перш за все землякам було запропоновано проведення суботників й прибирання території у центрі села. Відтак, уже впродовж двох тижнів у вихідні збираються небайдужі червонокам`янці й наводять лад у рідному селі.

За цей час активісти почали облаштовувати дитячий майданчик у центрі села Червона Кам`янка: прибирати сміття («мабуть, що це сміття збиралось більш як 10 років!» – коментує Сергій), розчищати ділянку від порості, встановлювати огорожу, розмалювати цегляну стіну вздовж майданчика зображеннями мультяшних героїв та інше.

Першочерговими завданнями ініціаторів благоустрою – це облаштування парапету у центрі села, облаштування дитячого майданчику на належному рівні, а саме: огородження від проїжджої частини, встановлення лавок для сидіння, ремонт гойдалок тощо.

У своїх відеозверненнях Молодіжна ініціативна група має надію, що охочих долучитися до таких акцій та суботників ставатиме дедалі більше й небайдужі односельці долучатимуться до доброї справи матеріальною допомогою та власними силами.

«Ми працюємо прозоро. Наша команда звітуватиме перед громадою селян про всі використані кошти та обсяг виконаних робіт на нашій сторінці у мережі Інтернет. Ми маємо щось змінювати й перетворювати на краще! Хто зробить це, якщо не ми!?» – додає голова активістів.

«Усі таланти, що маємо – на добру справу направляємо!», «І в нашому селі відкрито куточок мультиків…», «Нашим діткам на радість» – тішаться таким змінам мешканці села на сторінці спільноти «Червонокам`янської громади» у Facebook.

Ми спостерігаємо за гарним прикладом поступової згуртованості односельців, ініціативності та втілення власних задумів у життя, й тим самим створюванням, кращих умов для себе, для кожного!