В одному з кіосків швидкого харчування олександрійка придбала здобний “сюрприз”

Здобний смаколик, котрий придбала олександрійка нещодавно в одному з кіосків швидкого харчування в самісінькому центрі міста, що по вулиці Григорія Усика, жінка так і не змогла з’їсти, адже булочка виявилася з ознаками плісняви.

Олександрійка без особливої уваги взяла з рук продавчині кіоску хлібобулочний виріб, особливо не розглядаючи його, і тільки при споживанні виявила цвіль, яка, як відомо, є досить небезпечною для людини.

Жінка повідомила, що продавчиня без заперечень повернула кошти у подвійному розмірі за булочку, забравши зіпсований хлібобулочний виріб.

Зазначимо, що якщо вже пліснява з’явилася на хлібобулочному виробі, як у зазначеному випадку, то вона виділяє мікотоксини, які, у свою чергу, накопичуються в організмі, поступово руйнуючи внутрішні органи, а у подальшому можуть викликати не що інше, як запалення та цироз печінки. Окрім цього, пліснява стимулює ріст ракових клітин.

Тож простий висновок – в жодному разі не споживати хліб, хлібобулочні здобні вироби, на яких вже з’явилася пліснява. І жодним чином “реанімувати” здобний смаколик не допоможе ні смаження, ні розігрівання на великих температурних режимах у мікрохвильовці.

Нагадаємо, минулого тижня в дитячому печиві, яке було придбано в одному з олександрійських магазинів відомої мережі знайшли смужки поліетиленової плівки. Неприємний сюрприз чекав на дитину, коли вона розкусила декілька фігурок кондитерсього виробу.