Сьогодні, 21 лютого, правоохоронцям повідомили про труп чоловіка, який знаходився в машині. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котигу.

Автомобіль був зачинений, знаходився на мікрорайоні “Байдаківський” (колишній “Жовтневий”). Закривавлене тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка дасть змогу встановити причину смерті потерпілого. Результати експертизи мають надійти сьогодні, ближче до вечора.

Ніяких знарядь вбивства не виявлено. Є припущення про те, що потерпілий і є власником автомобіля, проте це потрібно перевірити.

Наразі правоохоронці чекають висновків судово-медичної експертизи для надання більш точної кваліфікації даній події (чи мало місце умисне вбивство, чи тяжкі тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілого).