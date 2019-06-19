В одному з сіл Олександрійщини залишається небезпека лептоспірозу. Є один хворий

В селі Олександрівці Олександрійського району заборонили купатися і рибалити у місцевих ставках у зв`язку з можливим зараженням води збудником лептоспірозу, повідомляє «Голос Громади».

Така інформація була отримана нами безпосередньо у даному населеному пункті, де Олександрівська сільська рада розмістила відповідні заборонні оголошення на автобусних зупинках і в інших людних місцях. «Голос Громади» поспілкувався з працівниками місцевого самоврядування і вони підтвердили, що підозра на наявність бактерій лептоспірозу у ставках Олександрівки виникла після того, як один з місцевих жителів захворів ймовірно саме на цю небезпечну для життя недугу. Нагадаємо, як повідомляв раніше «Голос Громади», сталося це трохи більше тижня тому: чоловік час від часу ловив вудкою рибу у водоймищі, заходячи у воду – саме цей фактор він назвав лікарям, як такий, що міг призвести до інфікування. Людина зараз перебуває на лікуванні в медичному закладі.

Тим часом Кіровоградський обласний лабораторний центр на своєму офіційному сайті підтвердив факт захворювання олександрівця:

«У мешканця с.Олександрівка Олександрійського району лікарі підозрюють захворювання на лептоспіроз.

Фахівцями Олександрійського міськміжрайонного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться розслідування цього випадку та з’ясовано що чоловік періодично рибалив у місцевій водоймі, з чим і пов’язує своє захворювання.

Наразі фахівці установи проводять обстеження можливого місця зараження та лабораторні дослідження.

Для запобігання виникнення інших випадків захворювання людей на лептоспіроз сільському голові направлені наступні рекомендації:

– терміново інформувати громаду про небезпеку купання та риболовлі у водоймі;

– тимчасово (до закінчення розслідування випадку та проведення лабораторних досліджень води) заборонити купання у водоймі;

– на березі водойми встановити таблички «Купатися заборонено»;

– на прилеглих до водойми територіях провести дератизаційні заходи, направлені на знищення мишовидних гризунів, які можуть бути переносниками лептоспірозу та інших небезпечних інфекцій;

– систематично проводити профілактичні дератизаційні заходи на всій території села та зобов’язати проводити такі заходи усіх власників закладів громадського харчування та торгівлі.

Довідково:

Лептоспіроз – особливо- небезпечне інфекційне захворювання, яке викликається бактерією Leptospira. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.

Захворіти на лептоспіроз можна під час купання у заражених водоймах, при контакті із інфікованими тваринами. У тіло людини бактерія лептоспірозу частіше потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот).

В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає навесні і влітку, коли люди більше часу проводять біля водойм.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м’язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до серйозних (ураження нирок, ураження печінки, менінгіт) і навіть смерті.

Лептоспіроз часто складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань – наприклад, можуть нагадувати грип, який більш характерний восени і взимку.

Якщо у вас є симптоми захворювання, і ви нещодавно контактували із потенційно зараженою водою – зверніться до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше.

Ризики захворіти на лептоспіроз суттєво зменшуються, якщо ви уникаєте перебування у потенційно зараженій воді і контактів із інфікованими тваринами», – йдеться у повідомленні на сайті лабораторії.

Щойно «Голосу Громади» повідомили з Олександрівської сільради, що на даний час результати обласних лабораторних досліджень на предмет виявлення лептоспіри у місцевих ставкових водах ще не готові, отож чи чоловік саме там був інфікований – ще залишається під питанням. А оскільки фахівці не сказали «так», чи «ні», то потенційна небезпека захворювання залишається і заборони на купання і рибальство у ставках Олександрівки досі не відміняються. Тривалість з отриманням результату викликана, очевидно, певним терміном інкубаційного періоду вірусу, перебіг якого може бути різним.