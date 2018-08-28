В одному з сіл Олександрійського району виявили плантацію коноплі

54 кущі коноплі виявили правоохоронці під час обшуку території домоволодіння мешканки одного з сіл Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП України в Кіровоградській області.

Рослини вилучили та направили на дослідження.

Наразі, поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), санкцією якої передбачено покарання – до 3 років обмеження волі.

Зазначимо, що в Олександрійському районі тривають оперативно-профілактичні заходи в рамках операції «Мак» під час яких правоохоронці отримали інформацію щодо протиправної діяльності жительки Олександрійщини.