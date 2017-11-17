Інформацію щодо наявності в аптеках міста вакцини проти грипу опублікував сьогодні, 17 листопада, Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так, за інформацією лабораторного центру, станом на 16 листопада в аптечній мережі Кіровоградщини можна знайти лише протигрипозну вакцину “Ваксігрип” від французького виробника “Санофі Пастер”.

Застосування вакцини “Ваксігрип” можливо тільки у здорових дітей і дорослих. Перед імунізацією проводиться огляд лікаря і обов’язкова термометрія.

В Олександрії придбати вакцину можна в аптеці «МедСервіс» по пр.Соборний,87.