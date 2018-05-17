В Олександрійській бібліотеці діє фотовиставка воєнного кореспондента з Авдіївки

В Олександрійській центральній міській бібліотеці відкрилася фотовиставка під назвою «PROMKA». Це фотопроект про події у Промзоні, що у містечку Авдіївка на Донеччині та про її захисників. Виставка містить серію чорно-білих фотографій та полароїдних знімків воєнного кореспондента Кромпляса Олеся про українських героїв, котрі щодня в нелюдських умовах, під постійними обстрілами виконують свій обов’язок з оборони української державності.

«Увесь час проведення АТО на Сході України цей промисловий центр не перестає бути напруженою зоною україно-російської війни. Щодня звідси надходять новини про ближні бої, обстріли, атаки, та поранених.

«Промка» , дивне, незвідане місце, де ще досі триває 2014 рік, де не знають поняття перемир’я. Звідси приходить надто багато невеселої статистики, та вкрай мало відомостей, аби громадськість могла усвідомити, що врешті там коїться.

З початком весни 2016 р. українським військам вдалося скористатися прорахунками терористів та зайняти промислову зону Авдіївки. Таким чином наші війська здобули можливість знищувати ворожі колони на трасі Донецьк – Горлівка. З того часу сепаратисти не полишають наміру повернути «Промку». Щодня тут, на території кількох ангарів, гаражів та дачного кооперативу точаться жорстокі бої на мінімальних дистанціях. Щодня звідти надходять новини про обстріли, атаки та поранених. Проте «Промка» – єдина точка конфлікту, де українські війська не тільки ведуть активну оборону, а й наступають. Ще трохи – і «сепари» будуь відкинуті за поля аж до самого Донецька» – йдеться у анотації фотовиставки.

Експозицію фоторобіт розгорнуто в читальній залі бібліотеки, що на вул. Григорія Усика, 41. Вхід безкоштовний.

Слід сказати, що «PROMKA» вже експонувалася не лише у багатьох містах України, а й за кордоном, зокрема – у Варшаві, Лісабоні, Парижі, Женеві, Празі, Цюриху.

Олесь Кромпляс (народився 26 грудня1983 в Миргороді на Полтавщині) — український журналіст, військовий фотограф, громадський діяч. Змалку мешкає в Києві. Батьки — наукові співробітники в Інституті електродинаміки Академії наук. Закінчив Національний авіаційний університет, за фахом — інженер-метролог.

Під час Революції гідності був на Майдані. У березні 2014 потрапив у кримський полон.

12 червня 2014-го вступив у добровольчий батальйон «Азов». Брав участь у визволенні Маріуполя і боях за Іловайськ. У жовтні 2014 тиждень був учасником оборони Донецького аеропорту як фронтовий фотограф. Воював у Широкиному й Дебальцевому. Наприкінці 2014 року звільнився з «Азова».

У листопаді 2016-го на тиждень їздив у промзону Авдіївки як фотограф і журналіст.