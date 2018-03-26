В олександрійській галереї VashArt відкрилася нова виставка живопису

Експозицію виставки складають дипломні роботи випускників художньо-графічного факультету Державного педагогічного університету ім. Винниченка, що у м.Кропивницькому.

На огляд виставлено 20 робіт шістнадцяти молодих художників. На відкритті роботи представляли викладачі факультету худграфу даного університету. Переважно це картини станкового живопису і графіки: портрети, натюрморти, а також роботи на філософські теми (як наприклад, графічний триптих «Творіння світу», котрий викликав жвавий інтерес у відвідувачів).

За словами старшого викладача факультету Валерія Давидова, картини кропивницьких студентів і випускників давно мають успіх завдяки їхньому високому художньому рівню: вони прикрашають інтер`єри Кіровоградської обласної Державної адміністрації, інших офіційних установ і звичайно ж, самої альма матер – педуніверситету ім.Винниченка. Представники викладацького складу худграфу університету, користуючись нагодою, запрошували молодь Олександрії (а контингент відвідувачів виставки на момент її відкриття складали саме молоді люди) навчатись на їхньому факультеті.

Виставка працюватиме до 25 квітня з 10 до 18 год. щодня, крім понеділка, за адресою вул. Чижевського,8.