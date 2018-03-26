В олександрійській галереї VashArt відкрилася нова виставка живопису

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Експозицію виставки складають дипломні роботи випускників художньо-графічного факультету Державного педагогічного університету ім. Винниченка, що у м.Кропивницькому.

На огляд виставлено 20 робіт шістнадцяти молодих художників. На відкритті роботи представляли викладачі факультету худграфу даного університету. Переважно це картини станкового живопису і графіки: портрети, натюрморти, а також роботи на філософські теми (як наприклад, графічний триптих «Творіння світу», котрий викликав жвавий  інтерес у відвідувачів).

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За словами старшого викладача факультету Валерія Давидова, картини кропивницьких студентів і випускників давно мають успіх завдяки їхньому високому художньому рівню: вони прикрашають інтер`єри Кіровоградської обласної Державної адміністрації, інших офіційних установ і звичайно ж, самої альма матер – педуніверситету ім.Винниченка. Представники викладацького складу худграфу університету, користуючись нагодою, запрошували молодь Олександрії (а контингент відвідувачів виставки на момент її відкриття складали саме молоді люди) навчатись на їхньому факультеті.

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Виставка працюватиме до 25 квітня з 10 до 18  год. щодня, крім понеділка, за адресою вул. Чижевського,8.

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