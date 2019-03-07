В олександрійській художній галереї діє нова виставка картин художника з Кропивницького

В олександрійській художній галереї VashArt відкрилася персональна виставка художника з м.Кропивницького Василя Коваля, повідомляє «Голос Громади».

На відкритті представляли митця широкому загалу шанувальників мистецтва засновниця галереї Ірина Кваша та олександрійська художниця Тетяна Тарасенко. Гість нашого міста, за його словами, почав малювати відтоді, відколи сам себе пам`ятає, тобто з дуже раннього віку. Далі були Кіровоградська спеціалізована школа-інтернат за спеціальністю «Образотворче мистецтво», Кіровоградський педуніверситет ім.Винниченка за тим же напрямком, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, також В.Коваль закінчив майстерню монументального живопису та храмової культури М.А.Стороженка. Учасник багатьох обласних та всеукраїнських виставок, міжнародних і регіональних пленерів, член Національної спілки художників України. Зараз займається викладацькою роботою, творчою діяльністю та проводить уроки малюнка і живопису у власній майстерні.

В Олександрію Василь Коваль привіз близько 50-ти картин. Він багатоплановий художник: працює як в реалістичному ключі, так і в напрямку модерну і пост-модерну. Улюбленими жанрами цей молодий митець (до речі, саме у день відкриття виставки йому виповнилося 33 роки) вважає пейзаж (від реалістичного до декоративного), портрет, натюрморт. Втім, чітких стильових меж власного почерку він не проводить, будучи переконаним, що писати треба те, до чого у тебе лежить душа на даний момент. Всі ці жанрові напрямки він представив на персональній виставці в Олександрії.

Виставка картин Василя Коваля діє до кінця березня, відвідати її можна за адресою вул. Чижевського, 8, галерея VashArt.