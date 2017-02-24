Сьогодні, 24 лютого 2017 року під час чергової сесії Олександрійської міської ради голова фракції партії “БПП “Солідарність” Андрій Коломійцев звернувся з пропозицією розглянути питання пільгових перевезень, через які минулого року в місті було відразу кілька скандалів.

Так, депутат запропонував зробити проїзд для пільгових категорій безкоштовним на всіх рейсах міста, а не на окремо визначених.

Міський голова Степан Цапюк, в свою чергу, звернув увагу на доцільність даного питання та прийняв звернення від депутата, відповідь на яке повинна бути згодом.