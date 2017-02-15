Сьогодні, 15 лютого о 14:00 годині у малій залі міської ради відбулася прес-конференція з керівництвом освітньої галузі щодо функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, які опалюються твердопаливними котельнями.

На заході були присутні начальник управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Віта Горенко, директори НВО “Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв”, НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа”, ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького, Олександрійського НВК №17, НВК “Олександрійський колегіум–спеціалізована школа”, представник інвестора та головний інженер управління міськради.

На прес-конференції обговорили проблеми з опаленням в деяких освітніх закладах, які вже не одноразово підіймалися в місцевих ЗМІ.

За словами дирекорів шкіл, проблеми з опаленням у вказаних закладах відсутні, умови навчання цього року більш ніж комфортні, а в деяких закладах температурний режим становить від 18 до 23 градусів.

Крім цього, в певних закладах діти наче б то потерпають від спеки через занадто високу температуру в школі.

Тому, не дивлячись на приписи від комісій, що нещодавно здійснювали перевірки, щодо негайного припинення теплопостачання від ТОВ “Схід-Захід-Енерго”, блочно-модульні котельні міста надалі будуть продовжувати опалюватись від вищевказаної організації.