Сьогодні, 24 лютого 2017 року під час сесії Олександрійської міської ради від імені учасників АТО виступив юрист, Тяглий Дмитро.

Так, за його словами клієнти, інтереси яких він представляє, вже виграли низку судів щодо отримання на законних підставах земельних ділянок. Учасники АТО скористалися своїм правом та надали всі відповідні документи, проте землю так і не отримали – навіть після ухвалення відповідних рішень. З огляду на це сьогодні Тяглий звернувся до депутатського корпусу міськради з проханням припинити постійне відкладання “на потім” рішення щодо передачі земельних ділянок за виграними справами.

“З метою припинення протистояння та марного витрачання бюджетних коштів, звертаюся до депутатів з проханням піти на зустріч учасникам АТО”, – зазначив Тяглий.

Міський голова Степан Цапюк в свою чергу підтримав заяву юриста та зазначив, що все повинно відбуватися в рамках чинного законодавства

“Якщо є рішення суду – то потрібно звертатися до виконавчої служби. Для нас це законне рішення і ми його виконаємо”, – прокоментував Степан Цапюк.