В Олександрійській ОДПІ змінилося керівництво

Відповідно до змін, внесених 1 листопада 2017 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконуючим обов’язки начальника Олександрійської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області призначено Пашка Сергія Миколайовича.

Таким чином, з 1 листопада 2017 року при укладенні договору про визнання електронних документів слід звернути увагу на наступне:

поле «Орган державної фіскальної служби» залишається без змін: «Олександрійська ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області»;

в полі «в особі» слід зазначати «Пашко С.М.»

Попередній керівник установи Тітекіна Альона Віталіївна призначена на посаду заступника начальника – начальника Олександрійського управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області.