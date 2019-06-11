В Олександрійській поліції прокоментували недавню ДТП зі смертельними наслідками

Начальник Олександрійського відділу поліції підполковник Володимир Хвостов розповів «Голосу Громади» про деякі подробиці страшної дорожньої трагедії, яка сталася минулого тижня в Олександрії. Нагадаємо, внаслідок цієї події троє осіб загинули і одна получила тяжкі травми.

«7 червня о 19 годині 4 хвилини чергова частина Олександрійського відділу поліції отримала повідомлення про те, що в м. Олександрії на автошляху Знам`янка – Луганськ – Ізварине неподалік будинку №159 по вул.Знам`янській сталася дорожньо-транспортна пригода. Учасники події – мотоцикл і мопед з пасажирами. Після прибуття на місце події працівникам поліції стало відомо, що ці транспортні засоби рухалися у попутному напрямку у бік м Знам`янки. У певний момент мопед здійснював поворот ліворуч, а в цей час мотоцикл рухався на великій швидкості і не надав перевагу у русі мопеду. Внаслідок цього сталося їхнє зіткнення, у результаті якого три особи загинули на місці (водій мопеда 1978 року народження та його пасажир 1985 р.н. і водій мотоцикла 1995 р.н. Четверта особа (пасажирка мотоцикла, дівчина 2001 року народження) була доставлена до міської лікарні з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості. Потерпіла, наскільки відомо, зараз перебуває у задовільному стані. На той час вона була контактна і давала свідчення слідству. Всі четверо – олександрійці. Повинен наголосити, дана інформація отримана при першочергових слідчих заходах, вона внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить спеціалізований відділ ДТП слідчого управління ГУНП у Кіровоградській області. Чи були учасники аварії у стані алкогольного сп`яніння – наразі даних про це немає, слідство ще триває, призначено ряд експертиз. Відомо лише, що швидкість мотоцикла була недопустимо високою, як для руху по населеному пункту: вдаривши мопед, він просто розірвав його навпіл, а троє людей отримали дуже важкі ушкодження, несумісні з життям. Але повторюю, точні висновки ще надасть експертиза. Єдине, що можу сказати, це жахлива трагедія і для Олександрії, і для Кіровоградщини…

У зв`язку з цим ще раз хочу нагадати водіям усіх видів транспорту про важливість дотримання правил дорожнього руху. Особливо у контексті того, що у весняно-літній період на дорогах значно пожвавлюється рух велосипедистів, мотоциклів, мопедів. Будь ласка, будьте обережними на дорогах, поважайте оточуючих, дотримуйтесь швидкісного режиму а також не забувайте, що перебування за кермом транспортних засобів у стані наркотичного або алкогольного сп`яніння недопустиме», – сказав начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов.