Вчора, 23 січня 2017 року під час щотижневої апаратної наради голова Олександрійської РДА Богдан Куруп з нагоди Дня Соборності України вручив Почесну грамоту обласної державної адміністрації В’ячеславу Чебишеву, засновнику і директору спортивного клубу «Європа-крос». Про це повідомляє прес-служба адміністрації.

В свою чергу відомий в Олександрії та за її межами спортсмен анонсував щорічні міжнародні змагання з мотокросу, що заплановані на червень і відбудуться на традиційному місці – спортивній трасі «Вербова Лоза».