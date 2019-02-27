В Олександрійській РДА обговорили підготовку нагородних матеріалів та визначили кандидатури для нагородження

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З нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня на комісії з підготовки нагородних матеріалів, яка відбулась в Олександрійській райдержадміністрації під головуванням першого заступника голови Юрія Коваля, було визначено кандидатури для нагородження працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Також були затверджені кандидатури для нагородження й інших  установ і організацій району.

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