В Олександрійській РДА поспілкувалися з інвесторами щодо будівництва сонячної електростанції

Вчора, 17 січня, в Олександрійській РДА відбулася зустріч щодо будівництва сонячної електростанції на території Травневської сільської ради.

Участь в обговоренні взяли голова Олександрійської РДА Богдан Куруп, заступник голови РДА Олександр Безкровний, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ірина Кравчук, начальник відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва Юрій Кас’яненко, Травневський сільський голова Надія Ковтонюк, заступник начальника місцевого відділу ГУ Держгеокадастру Людмила Шевченко та представники інвестиційної компанії ТОВ «Енерджи Девелопмент Юкрейн». Про це повідомила прес-служба Олександрійської РДА.

Під час зустрічі представники інвестиційної компанії презентували плани та проект календарного графіку по реалізації проекту у галузі сонячної енергетики в Олександрійському районі. Наразі проводиться детальний аналіз щодо реалізації зазначеного проекту, який повністю реалізується за кошти приватних інвесторів та з можливістю виділення кредитних ліній від ЄБРР.

Будівництво такої електростанції – це можливіть створоення нових робочих місць та збільшення податкових надходжень до бюджету сільської ради. Поряд із тим, у випадку успішної реалізації проекту з будівництва сонячної електростанції інвестори пообіцяли брати участь у місцевих інфраструктурних проектах.